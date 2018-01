ADSE vai avançar com as nova tabelas

A ADSE vai avançar com as novas tabelas que limitam os preços facturados por privados e podem permitir poupanças aos beneficiários. Conselho Geral e de Supervisão deu luz verde às alterações.

A ADSE vai avançar com as novas tabelas, que de acordo com o presidente do instituto público reduzem as transferências dos beneficiários e da ADSE para os prestadores privados de cuidados de saúde. Isto depois de esta quinta-feira o Conselho Geral e de Supervisão ter dado luz verde às alterações.





"Vamos ver se conseguimos ter tudo pronto para avançar a 1 de Março", afirmou ao Negócios o presidente da ADSE, depois da reunião do conselho consultivo.





Carlos Liberato Baptista tem sublinhado que as novas tabelas implicam uma redução de encargos tanto para os beneficiários como para a ADSE. Em todo e qualquer caso? A tendência geral é essa, mas "há áreas onde algum privado pode ter uma receita superior". Por exemplo: ao ser fixado um preço para medicamentos por unidose "abaixo da média", "quem facturava abaixo pode ter melhorias".





Entre as medidas que têm sido destacadas tanto pelo presidente como pelos membros deste conselho consultivo está a fixação de chamados "preços compreensivos", por pacote, no caso das cirurgias, a redução do preço pago pela ADSE, no caso do transporte não urgente de doentes, a redução dos actos de análises clínicas em 1,5%, ou a fixação de valores máximos nas diárias de internamento, o que também poderá favorecer os beneficiários.





"O que se aprovou foram instrumentos de controlo", resume Eugénio Rosa, um dos membros do conselho consultivo. "Não há aumento de encargos para os beneficiários, há redução de preços que resulta de medidas de controlo de despesa", a par de uma "redução dos consumos excessivos dos privados". As estimativas oficiais apontam para poupanças potenciais anuais de cerca de 30 milhões de euros para a ADSE e de 13 milhões para os beneficiários.





Beneficiários querem receber 25 euros no regime livre

O órgão onde estão representantes dos sindicatos, das associações de reformados, e do Governo também faz propostas que aumentam a despesa: é proposto o reforço da comparticipação da ADSE por cada consulta no regime livre, de 20,45 euros para 25 euros, que custará cerca 2,5 milhões de euros por ano. "O Conselho Directivo mostrou abertura para aprovar", afirmou José Abraão, da Fesap. A ADSE ainda vai submeter a proposta à tutela.





Alargamento discutido em Fevereiro O alargamento das inscrições na ADSE, que tem gerado muita expectativa, vai voltar a ser discutido numa reunião do Conselho Geral e de Supervisão marcada para 1 de Fevereiro. "O Governo insiste em fazer um alargamento maximalista", afirma José Abraão, da Fesap, que permita a inscrição não só de cônjuges, mas também de uma série de funcionários do Estado. "Não subscrevemos um alargamento amplo", afirma José Abraão. A ADSE assume que ainda não há uma data para avançar com a ideia anunciada há dois anos.