Sindicatos pedem ao Governo que resolva progressões de 3 euros

A Fesap (UGT) e o STE preparam-se para assinar um protocolo para negociar várias matérias ao longo do ano, incluindo carreiras, avaliação e o próximo orçamento. A Frente Comum (CGTP) ainda aguarda respostas do Governo. Mas os sindicatos pedem que o Governo esclareça de imediato as progressões.