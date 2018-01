BCE prepara-se para o fim da Era Draghi

O Banco Central Europeu entrará em breve num processo de troca de liderança que vai durar dois anos e terá o seu auge quando for escolhido o sucessor do presidente Mario Draghi. Considerações políticas serão tão importantes quanto as habilidades dos candidatos.

Cinco dos sete principais cargos do BCE serão desocupados até o fim de 2019, começando em Junho deste ano pelo posto de vice-presidente, actualmente ocupado por Vítor Constâncio. Entre os critérios para análise: ser mulher ajuda e nomear um ministro romperia a tradição.

Os vencedores definirão as medidas da instituição que praticamente salvou o euro sozinha durante a crise e agora decide como e quando retirar os estímulos adoptados para combater a recessão e sustentar a recuperação da actividade. Eles também influenciarão o debate sobre como fortalecer o bloco contra futuros choques.

"Uma grande dança das cadeiras acontecerá nos próximos dois anos com a abertura de muitas posições importantes na União Europeia", disse Carsten Brzeski, economista-chefe da ING-Diba, em Frankfurt, onde também fica a sede do BCE. "O resultado no fim do processo terá profundas consequências sobre como o BCE fará o aperto da política monetária."

Como costuma acontecer com os cargos europeus, o delicado equilíbrio de poder entre os 19 países que formam o bloco será decisivo no processo selectivo. Mas nacionalidade não basta.

Investida de Espanha

Espanha deu o primeiro passo no mês passado. Após cinco anos de ausência do conselho que elabora e implementa a política monetária, o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy anunciou que nomeará um candidato para substituir o vice-presidente Constâncio.

Há rumores de que será nomeado o ministro da Economia, Luis de Guindos, que presidia as operações em Portugal e Espanha do Lehman Brothers Holdings até o colapso do banco americano, em 2008. No entanto, o nome deste responsável pode ser rejeitado por parlamentares europeus que querem uma lista de candidatos que inclua mulheres.

Reunião em Bruxelas

O BCE e os bancos centrais nacionais influenciam as decisões, mas não votam formalmente. Os ministros responsáveis pela pasta das Finanças pedirão indicações durante uma reunião em Bruxelas, a 22 de Janeiro, e provavelmente escolherão nomes até ao fim de Fevereiro. Os indicados precisam de passar por uma audiência e uma votação do Parlamento Europeu antes de os líderes da União Europeia confirmarem a pessoa no cargo.

A selecção do novo vice-presidente é o primeiro movimento de um jogo de xadrez que definirá os substitutos do presidente do BCE (Mario Draghi), do economista-chefe (Peter Praet), do responsável por operações de mercado (Benoit Coeuré) e da responsável por supervisão bancária (Daniele Nouy).

O italiano Draghi, de 70 anos, deixará a presidência no final de Outubro de 2019. Jens Weidmann, de 49 anos, comandante do banco central alemão, o Bundesbank, é considerado uns dos favoritos a substituí-lo. O comandante do banco central francês, François Villeroy de Galhau, de 58 anos, é outro dos favoritos. A sua conterrânea Christine Lagarde, de 62 anos, directora-geral do Fundo Monetário Internacional, e a vice-presidente do banco central irlandês, Sharon Donnery, de 45 anos, estão entre as mulheres que poderão ocupar a presidência ou um assento no conselho.



(Texto original: All Change at Top of the ECB as Draghi Era Approaches the End)