Cristas acredita que direita pode ter uma maioria parlamentar em 2019

A presidente do CDS, Assunção Cristas, defendeu na segunda-feira, em Matosinhos, ser possível em 2019 aos partidos de direita conseguirem uma maioria parlamentar como a que deu ao PS o Governo em 2015.

Discursando no jantar de tomada de posse da concelhia de Matosinhos do CDS, Assunção Cristas recordou as eleições para a Câmara de Lisboa para salientar "que não há impossíveis" e que, por isso, o CDS "deve acreditar ser possível chegar ao primeiro lugar".

"Esta solução (governativa) que temos agora, um dia pode acontecer do outro lado do espectro político", argumentou a presidente do CDS para quem "não é daqui a um ano e meio, mas agora" que tem de se "passar a mensagem de que em 2019 não está em causa quem fica em primeiro lugar nas eleições legislativas, mas quem consegue juntar um mínimo de 116 deputados".