Mudanças na lei de financiamento dos partidos vieram à boleia de pedido do Constitucional

O preâmbulo do diploma que está agora em Belém, à espera do aval do Presidente, sublinha muito claramente que "a principal novidade" introduzida passa pela "atribuição à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos da competência para investigar as irregularidades e ilegalidades das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais", aplicando coimas se for caso disso e com possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional (TC). De seguida, num curto e reduzido parágrafo, os deputados acrescentaram que "as demais são alterações pontuais cuja introdução se revelou necessária".



Seriam, no entanto, as "demais alterações pontuais" a lançar a polémica sobre as mudanças à lei do financiamento dos partidos, que teve "um largo consenso entre grupos parlamentares" – mais uma vez uma citação do preâmbulo do diploma, onde não consta que CDS e PAN votaram contra.



O processo legislativo iniciou-se no início do ano, depois de, em Outubro do ano passado, o presidente do TC ter defendido junto do Parlamento a "necessidade imperativa" de mudar o regime jurídico da fiscalização das contas e das campanhas "para evitar uma inevitável paralisia" ou agravamento dos "atrasos crónicos". Manuel da Costa Andrade assumia também ter "uma série de dúvidas de constitucionalidade" sobre o modelo de fiscalização em vigor, considerando que violava as garantias de defesa, ao não prever instância de recurso.



Foi então criado um grupo de trabalho no Parlamento e as alterações foram sendo preparadas em conjunto com o TC. No entanto, à boleia, os vários grupos parlamentares acabaram por propor outras alterações, entre as quais duas, agora polémicas, que prevêem a possibilidade de os partidos passarem a poder pedir a devolução do IVA de todas as suas despesas (agora só algumas são admissíveis) e, também, a eliminação de um tecto máximo para os fundos que angariem.



E aqui acabou-se o consenso. O CDS- PP manifestou-se contra, mas os restantes grupos parlamentares acabariam por dar entrada com uma proposta de lei a 19 de Dezembro, que seria discutida, votada na generalidade e votada na especialidade logo no dia 21, num processo relâmpago. Os centristas votaram contra e o PAN, que nem sequer esteve no grupo de trabalho, também.

