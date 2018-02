ARS de Lisboa omitiu 183 milhões de dívidas

Auditoria da Inspecção-Geral de Finanças (IGF) acabada de divulgar concluiu que Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo omitiu valores da dívida do ano de 2016 à Administração Central do Sistema de Saúde e à Direcção-Geral do Orçamento.