Hospitais têm 500 milhões para pagar a fornecedores mas não os podem usar

Apesar de o dinheiro ter sido transferido para as contas dos hospitais, estes estão impedidos de pagar aos fornecedores porque primeiro é preciso que sejam identificadas as dívidas de acordo com a sua maturidade. Não se sabe ainda quando o poderão fazer, escreve o Jornal de Notícias.