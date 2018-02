IMT garante que atraso na emissão de matrículas está ultrapassado

O presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), Eduardo Feio, garantiu esta quarta-feira, 28 de Fevereiro, no Parlamento que os atrasos na emissão de matrículas que se verificaram no início do ano "está ultrapassada", adiantando que em Janeiro foram emitidas 14.442 matrículas.





Eduardo Feio explicou que a situação se deveu à entrada em vigor de um novo programa informático, mas salientou que a situação, que afectou a emissão de matrículas de veículos novos " está completamente ultrapassada".