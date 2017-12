Bancários trabalham sob supervisão até estarem certificados

Formação contínua na comercialização de produtos financeiros: esta é uma das obrigações que os intermediários, como os bancos, têm pela frente a partir do momento em que entrar em vigor a nova directiva dos mercados financeiros, conhecida como DMIF II. Ainda assim, até aqui, os trabalhadores já tiveram de mostrar estar preparados para a comercialização de produtos financeiros. E se não estiverem certificados não podem trabalhar sem supervisão neste ramo.



Este ano, os bancos foram obrigados a garantir formação aos seus trabalhadores, que depois tiveram de mostrar conhecimentos para receberem uma certificação. Em foco estavam, sobretudo, os funcionários da rede comercial, nomeadamente os que prestam serviços de consultoria, mas também os que dão informação a investidores.



Sem esta certificação, a nova legislação prevê limitações ao trabalho que pode ser feito pelo funcionário. Ainda assim, poderá repetir os exames para ser certificado.



"Quem reprova tem a hipótese de realizar novo exame. Também está previsto um reforço de formação presencial para o grupo de reprovados", diz ao Negócios o Santander Totta.





Assessoria de imprensa



De qualquer forma, os trabalhadores que não conseguiram a certificação para trabalhar directamente no investimento podem fazê-lo mas com supervisão.



"Os funcionários sem as qualificações e/ou experiência adequada poderão, durante um período limitado e até as adquirirem, prestar as informações e serviços relevantes, desde que o façam sob a supervisão de colaborador com aquelas qualificações", indica a assessoria do Crédito Agrícola.



O BCP diz apenas que "já foram formados e certificados mais de 4.600 colaboradores da rede comercial do banco" para cumprir os novos requisitos da DMIF II. Não assinala quantos chumbaram. Na sua estrutura na operação nacional, incluindo rede comercial e serviços centrais, o banco liderado por Nuno Amado contava, em Setembro, com 7.281 trabalhadores.



Segundo a nova legislação comunitária, os Estados-membros têm de assegurar que as empresas de investimento que aí operam trabalhem com colaboradores com conhecimentos e competências adequadas - é uma resposta à crise, que visa assegurar a protecção dos investidores. Daí que haja uma certificação inicial e, a partir daí, a formação contínua.



Ser capaz de calcular os custos globais dos produtos financeiros ou os encargos fiscais e conhecer os deveres de conduta são alguns dos temas que tiveram de ser alvo de exame.