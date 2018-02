Banco do BCP na Polónia fecha 2017 com lucros de 160 milhões

O Bank Millennium, banco polaco participado em 50,1% pelo BCP, obteve lucros de 681 milhões de zlotys (160 milhões de euros) em 2017 e 180 milhões de zlotys (42 milhões de euros) no quarto trimestre.





Os números foram revelados em comunicado enviado pelo BCP à CMVM, sem revelar as comparações com os períodos homólogos. De acordo com a Bloomberg, os resultados do quarto trimestre saíram em linha com as previsões dos analistas, que contavam com valores entre 174 e 186 milhões de zlotys. Para o ano inteiro os analistas esperavam lucros entre 634 e 744 milhões de euros.





O BCP assinala que o resultado "core" do Bank Millennium aumentou 12,3% em 2017, um ano em que a margem financeira aumentou 11,6% e as comissões líquidas registaram um "forte crescimento" de 14,2%.