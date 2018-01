Bancos admitem perda de 489 milhões na liquidação do Banif

O Fundo de Resolução emprestou 489 milhões para limpar o Banif na resolução. O dinheiro foi para o Totta e, em contrapartida, a entidade ficou com o direito de recuperá-lo no Banif mau. Só que o fundo não espera receber qualquer montante na liquidação.

O credor privilegiado do Banif mau - o Fundo de Resolução - já assumiu que nada espera receber na liquidação. O fundo que é financiado por instituições financeiras admite que irá perder os 489 milhões de euros que aplicou no Banif, para absorver as perdas incorridas na medida de resolução de 20 de Dezembro de 2015.





Nas contas relativas a 2016, tal como já tinha acontecido no ano anterior, o Fundo de Resolução, que funciona junto do Banco de Portugal e é liderado pelo vice-governador Luís Máximo dos Santos, revela que constituiu uma imparidade a 100% sobre aquele montante.





"O Fundo de Resolução considera que a probabilidade de recuperação do referido direito de crédito é remota, tendo sido reconhecida uma imparidade total sobre essa exposição, por contrapartida de uma redução de recursos próprios", assinala o documento. Ou seja, há um corte nos fundos próprios da entidade, que reflecte a expectativa de que não irá ser reembolsado.





Os 489 milhões de euros tinham sido mobilizados pelo Fundo de Resolução para absorver as perdas impostas ao Banif na resolução – as perdas que foram sofridas pelos accionistas, onde se incluía o Estado, e credores subordinados.





O apoio financeiro de 489 milhões de euros do Fundo de Resolução foi integrado no Santander Totta, que comprou grande parte da carteira do Banif. Em contrapartida, o Fundo recebeu um direito de crédito sobre o Banif. Aliás, o Fundo de Resolução tem privilégio na recuperação de créditos, como consta também do relatório do Banif. Mas, mesmo assim, admite a perda total do valor.





