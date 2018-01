Bancos pagam o dobro para garantir depósitos em 2018

Quando chegar Abril deste ano, os bancos vão ter de dar mais dinheiro para que os clientes tenham a garantia de que não perderão os seus depósitos até 100 mil euros. Mais precisamente, os bancos deverão pagar o dobro, face a 2017, para garantir aquelas aplicações, segundo determinou o Banco de Portugal. De qualquer forma, o montante global a arrecadar será da ordem das centenas de milhares de euros.





"Para efeitos de determinação da taxa contributiva de cada instituição participante, a taxa contributiva de base a vigorar no ano de 2018 é de 0,0003%", assinala a Instrução n.º 21/2017 do Banco de Portugal. A mesma taxa era, em 2017, de 0,00014%.





As entidades financeiras com depósitos têm de assegurar o financiamento do Fundo de Garantia de Depósitos, o que é calculado a partir de uma taxa contributiva de base, que todos os anos é estabelecida pelo Banco de Portugal. É esta taxa que sofre agora um aumento para o dobro e que é, depois, utilizada para, com base nos saldos mensais de depósitos garantidos e no perfil de risco de cada banco, chegar à contribuição periódica individual.





No diploma publicado pelo regulador liderado por Carlos Costa, não há qualquer estimativa de quanto espera receber o Fundo de Garantia de Depósitos em 2018. Em 2016, segundo o relatório e contas já publicado, o valor global destas contribuições periódicas pagas pelos bancos ascendeu a 121,5 mil euros, com a taxa contributiva de base de 0,0001%. O montante a arrecadar em 2017, com a taxa de 0,00014%, foi necessariamente maior, podendo, então, duplicar este ano, ainda que o montante varie, já que depende também do perfil de cada instituição.





O valor é, ainda assim, inferior ao que é exigido aos bancos para sustentar o Fundo de Resolução, através da contribuição periódica, paga directamente, e da contribuição sobre o sector bancário, cobrada no âmbito do Orçamento do Estado. Em conjunto, estas rubricas devem somar cerca de 250 milhões de euros por ano. Um valor a que se junta ainda o pagamento ao europeu Fundo Único de Resolução – o fundo português ainda existe porque tem empréstimos para reembolsar ao Estado e aos bancos devido às resoluções do BES e do Banif.





Foi, aliás, devido aos encargos com este fundo para pagar intervenções bancárias que o Banco de Portugal decidiu, em 2015, baixar a carga imposta aos bancos no que diz respeito aos depósitos. Nos últimos anos, inverteu a decisão.





Tal como tem acontecido nos últimos anos, os bancos terão de liquidar o montante a pagar ao Fundo de Garantia de Depósitos, não conseguindo apresentar um compromisso irrevogável de pagamento, o que até 2011 era uma possibilidade que permitia dispensar parte do pagamento no imediato.





No final de 2016, o Fundo de Garantia de Depósitos contava com recursos próprios de 1,55 mil milhões de euros, o que representava, à data, 1,19% dos quase 130 mil milhões de euros de depósitos cobertos pela garantia. A comissão directiva deste fundo, presidida pelo vice-governador Luís Máximo dos Santos, ressalva que este é um nível de capitalização bastante acima dos 0,8% que são exigidos pela legislação europeia até Julho de 2024.



100

Mil euros

O Fundo de Garantia de Depósitos garante depósitos até 100 mil euros por depositante e instituição.



130

Mil milhões

Montante global dos depósitos nas mãos de titulares elegíveis para o Fundo no final do ano passado.



1,55

Mil milhões

Recursos próprios do Fundo de Garantia de Depósitos, 29% em compromissos irrevogáveis, em 2016.