Fundo de Resolução com buraco de 4,8 mil milhões de euros

O Fundo de Resolução reconhece como perdido todo o montante, no valor de 4,9 mil milhões de euros, que injectou no Novo Banco em 2014. Uma decisão contabilística que foi tomada antes de concretizada a venda de 75% da instituição financeira herdeira do Banco Espírito Santo. Como consequência disso, o Fundo de Resolução passou a apresentar uma situação patrimonial deficitária: os recursos próprios têm um valor negativo de 4,8 mil milhões de euros.



A descrição é feita no relatório e contas relativo a 2016, com data de Março de 2017, mas só disponibilizado no site oficial do Fundo de Resolução no final do ano passado: "Em 31 de Dezembro de 2016, os recursos próprios do Fundo de Resolução apresentavam um saldo negativo de 4.760 milhões de euros, valor que compara com o saldo negativo de 112 milhões de euros de recursos próprios observado no final do exercício de 2015."



Os recursos próprios correspondem, na prática, à diferença entre o activo e o passivo do Fundo de Resolução. Contudo, a instituição renegociou os empréstimos à banca (700 milhões) e ao Tesouro português (3,9 mil milhões) – que usou para capitalizar o Novo Banco em 2014 –, podendo reembolsá-los até 2046. O que permite ir recuperando a situação patrimonial.



A forte deterioração registada em 2016 deve-se, sobretudo, à antecipação de perdas totais na alienação do Novo Banco. "Tendo por base o processo de venda decorrido até à data de aprovação das contas, é possível estimar que o valor escriturado da participação (4,9 mil milhões de euros) não corresponde ao valor da receita a receber pelo Fundo de Resolução pela venda da participação no Novo Banco", apontava o documento, assinado pela comissão directiva presidida pelo vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, que acrescentava ainda que o valor a receber na venda seria "substancialmente inferior ao valor escriturado".



Foi a primeira vez que o Fundo de Resolução assumiu que poderia perder o valor com que capitalizou o Novo Banco. Nos relatórios anteriores, e apesar de ter sido travado um dos procedimentos de venda por não haver propostas satisfatórias, o Fundo de Resolução dizia não ter condições para calcular as perdas.



A alienação só ocorreu em 2017 e apenas 75% do capital do Novo Banco saiu da esfera do Fundo de Resolução, numa venda por zero euros. Contudo, nessa operação de alienação à Lone Star, o Fundo de Resolução não registou perdas, porque tal já estava reconhecido em antecipação por via de imparidades, constituídas em 2016: "Foi reconhecida, por prudência e para efeitos contabilísticos, uma imparidade a 100% da participação."



O Fundo de Resolução defendia, no entanto, que a constituição da imparidade não poderia ser prova de que o Fundo de Resolução não viesse a receber algo pela venda nem que, pelo contrário, não ficasse "sujeito a responsabilidades contingentes futuras".



Ora, na prática, com a alienação, foi isso que aconteceu: o Fundo de Resolução ficou com 25% do Novo Banco e conta, também, com um mecanismo de capitalização contingente que poderá obrigar à mobilização de até 3,89 mil milhões de euros, caso haja, entre outros aspectos, uma deterioração de um determinado conjunto de activos que coloque em risco os rácios de capital do Novo Banco. Aliás, o Orçamento do Estado para 2018 já contempla 850 milhões para este fim este ano.



Não só. Há, ainda, acções judiciais em que o Fundo de Resolução é réu e tem de neutralizar os processos em que o visado é o Novo Banco; pode ter de pagar 31,7% dos créditos de credores comuns do Novo Banco; arrisca pagar, pelo menos, 16,5 milhões pelas assessorias à venda da instituição; e ainda a garantia de 656 milhões sobre a Oitante, do Banif.





Fundo reflecte-se no Estado Ainda que financiado pelas contribuições dos bancos, o Fundo de Resolução integra, nas contas do Estado, o sector institucional das administrações públicas. A sua situação patrimonial tem, assim, reflexo no saldo daquele sector a cada momento. Contudo, esse impacto é sempre temporário, como defende o próprio Fundo de Resolução no relatório e contas. "Este eventual contributo negativo será necessariamente temporário, uma vez que, por força da lei, o financiamento de eventuais perdas do Fundo de Resolução é da exclusiva responsabilidade das instituições participantes, isto é, do sector financeiro", aponta o documento. A capitalização do NB foi reconhecida em 2014, com o défice a ser fixado, então, em 7,2% do PIB.