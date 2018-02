Lucros do CaixaBank sobem 61% em 2017. BPI contribui com 176 milhões

O Caixabank terminou 2017, ano da integração do BPI, com lucros de 1.684 milhões de euros, revela em comunicado enviado à CNMV. Estes lucros representam um crescimento de 60,9% face ao ano anterior. O BPI contribuiu com 176 milhões de euros, acrescenta a instituição espanhola.

"O Grupo CaixaBank, liderado por Jordi Gual e cujo presidente-executivo é Gonzalo Gortázar, obteve nos exercício de 2017 um lucro atribuível de 1.684 milhões de euros (+60,9% face a 2016), o que representa o maior resultado anual na história de CaixaBank", revela o comunicado que acrescenta que os lucros em Espanha alcançaram os 1.508 milhões de euros, aumentando 44,1% face a 2016.

O banco sublinha que 2017 foi marcado pela "consolidação por integração global dos resultados do BPI desde Fevereiro" que contribuiu com 176 milhões de euros para os resultados do grupo.

A margem financeira cresceu 14,2% para os 4.746 milhões de euros, num ano em que as comissões se situaram nos 2.499 milhões de euros, mais 19% do que um ano antes.

A margem bruta subiu 5,1% para os 8.222 milhões de euros, devido à "maior geração de receitas básicas do negócio bancário (margem de juros, comissões e receitas do negócio de seguros), que aumentaram 18% no grupo e 8% no CaixaBank devido à incorporação do BPI".





"96% das receitas vêm da actividade bancária básica, depois da menor actividade das operações financeiras (-66,7%) e a menor contribuição das participadas (-21%)", acrescenta o CaixaBank.