Santa Casa só entra no Montepio com desconto

Santa Casa da Misericórdia não vai entrar no Montepio pelo valor que está registado no balanço da mutualista, segundo assegura Edmundo Martinho. O provedor admite que, neste momento, está em causa perceber qual o "desconto" a que será feito o investimento, caso este se venha a concretizar. O suspense deverá demorar pouco tempo, já que a auditoria que está a ser realizada pelo Haitong Bank deverá terminar até ao final do mês.



"A Santa Casa nunca comprará a 1 euro [cada acção da caixa económica], haverá sempre um desconto", afirmou o provedor da Misericórdia aos jornalistas, após a audição na comissão parlamentar do Trabalho, onde explicou o racional da transacção aos deputados. O valor de 1 euro foi o pago pela mutualista presidida por Tomás Correia por cada unidade do fundo de participação da caixa económica, que estava cotado em bolsa e o desconto é dado como certo por Edmundo Martinho.



Os 200 milhões de euros, por 10% da instituição, são apenas o valor máximo admitido pelo provedor, o que avalia a caixa em 2 mil milhões, em linha com o que está registado no balanço da associação mutualista. Ou seja, segundo afirma o sucessor de Santana Lopes, havendo o limite de 10%, nunca será colocado aquele montante.



"A dimensão do desconto variará", concretiza Edmundo Martinho, em função do estudo em curso, referindo-se à avaliação que está a ser feita pelo Haitong. Além disso, também a auditora da Santa Casa está a realizar um exercício para perceber o impacto que a eventual entrada da entidade na caixa económica teria na sua situação patrimonial, isto tendo em conta diferentes possíveis níveis de investimento.



A auditoria do Haitong deverá estar pronta ainda este mês sendo que, aos deputados, o provedor revelou a sua vontade de haver uma decisão – ou positiva ou negativa – sobre o investimento a ser feito na caixa económica em Janeiro.

