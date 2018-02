Tribunal condena Novo Banco a pagar mais de 700 mil euros a dois trabalhadores despedidos

O Novo Banco foi condenado a pagar mais de 700 mil euros a dois trabalhadores que foram alvo de despedimento em 2016, quando estavam em situação de pré-reforma, segundo decisões do Supremo Tribunal a que a Lusa teve acesso.

Em causa estão dois directores do ex-Banco Espírito Santo que passaram a ser trabalhadores do Novo Banco após a resolução de 2014 e que tinham acordos de pré-reforma com a instituição financeira.

Estes trabalhadores vieram a ser abrangidos mais tarde, no verão de 2016, por um processo de despedimento colectivo feito pelo Novo Banco e não concordando com os termos da compensação, pediram ao Tribunal a impugnação das indemnizações que lhes foram então atribuídas.