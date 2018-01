Como os líderes vêem 2018

Será 2018 muito diferente de 2017? Temos que colocar a questão a vários níveis: global, regional e nacional. Em termos globais resta perceber como evoluirão alguns dos grandes temas: a questão do terrorismo internacional, na sequência do aparente desmantelamento do Estado Islâmico; a crescente tensão em torno da Coreia do Norte e como é que a China desempenhará o seu papel de último recurso junto do governo daquele país; as migrações; e ainda o crescente isolamento dos Estados Unidos em torno de grandes temas comuns como são a questão das alterações climáticas, o comércio livre e ainda a recente tomada de decisão relativamente a Jerusalém. Existem, portanto, vários motivos de inquietação. Do lado positivo temos as projecções de um crescimento económico razoável, da redução, ainda que insuficiente, da pobreza e a progressiva tomada de consciência que a correcta gestão dos recursos naturais é cada vez mais urgente face ao crescimento da população mundial, à delapidação desses recursos e ao impacto que a sua utilização tem no planeta e, consequentemente, no nosso modo de vida. No plano regional, e focando-nos na União Europeia, continuamos sem conseguir avaliar na totalidade as consequências do Brexit, até mesmo porque ainda há um longo caminho negocial a percorrer. Contudo, uma coisa para mim é certa: a UE ficará mais pobre, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político sem o Reino Unido. Sendo um europeísta convicto, há outro aspecto que me preocupa: o peso da burocracia europeia, a lentidão do processo legislativo e de tomada de decisão e a necessidade permanente de atender aos interesses nacionais que, muitas vezes, estão em contradição com os interesses da União. Não sei como se resolve, mas a continuarmos neste figurino arriscamo-nos a ficar para trás em relação a outras regiões do globo. Finalmente no plano nacional. Sendo Portugal um pequeno país com uma economia aberta e completamente dependente do financiamento internacional, há que ter esperança que não haja factores externos que prejudiquem o caminho de recuperação que encetámos. A melhor maneira de lidar com essa situação é acelerarmos a processo de redução da dívida externa, melhorarmos a competitividade da nossa economia, apoiarmos a inovação e diversificando os mercados exportadores. As tensões internas entre partidos com conceitos da sociedade e da economia completamente distintos e, em muitos casos antagónicos, têm até agora resultado num equilíbrio virtuoso com resultados positivos no crescimento económico, na redução do desemprego e na melhoria das exportações. A questão fundamental é se, perante um quadro exterior menos favorável, essas tensões terão o mesmo efeito ou, se pelo contrário, servirão para agudizar os problemas. Em suma, e como referi, muitas incógnitas à nossa frente que me levam a ter um optimismo moderado relativamente ao ano que se iniciou.