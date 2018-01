Grupo de capitais israelitas compra Biocant em Cantanhede

A Câmara de Cantanhede vai privatizar o maior parque de biotecnologia do país. A Green Innovations compra dois edifícios por 3,3 milhões e fica a gerir o projecto, que quer usar como plataforma para investir nas start-ups mais promissoras do sector.

A Câmara de Cantanhede vai privatizar o Biocant, o maior parque de biotecnologia do país, que alberga cerca de 40 empresas e onde trabalham 275 pessoas, confirmou ao Negócios a presidente da autarquia, Helena Teodósio. O negócio está fechado e o contrato deve ser assinado este mês com a Green Innovations (GI), um grupo ligado a capitais israelitas, que se apresenta como "um investidor de impacto global, especializado em projectos de larga escala".



Liderada por Jorge Marques, 41 anos – descrito pelo representante neste negócio, Carlos Faro, como "um português da diáspora" com "vontade em contribuir para o desenvolvimento económico do país" –, a GI tem negócios em Angola, Israel e Chipre, onde se destaca o grupo Mitrelli, num total de 17 empresas com actuação em áreas diversas, como a agro-indústria, energia, cosmética ou telecomunicações.





A Câmara não tem vocação nem condições financeiras, neste momento, para liderar o Biocant. Helena Teodósio

Presidente da Câmara de Cantanhede



O executivo municipal estima que, incluindo a compra de participações nas start-ups mais promissoras, o investimento nesta fase inicial pode ultrapassar 20 milhões de euros. Para já, o contrato promessa de compra e venda prevê a entrada através da alienação de dois imóveis no valor de 3,3 milhões de euros: o edifício-sede por dois milhões e o Biocant I por 1,3 milhões. Um protocolo passa para mãos privadas a gestão que até agora estava a cargo de duas associações controladas em 99% pela Câmara.



"Mostraram vontade de continuar a fazer negócio no resto dos edifícios e nos terrenos, mas queremos que seja faseado. A Câmara mantém-se na estrutura do parque e vamos ver como o negócio vai decorrer – parece-me que bem – com esta injecção de capital. E mais tarde pensaremos a forma como estes capitais privados poderão entrar cada vez mais", resumiu Helena Teodósio. O acordo inclui uma cláusula de reversão para "assegurar o objecto e missão do Biocant", caso o comprador os pretenda alterar.





Plataforma para investir

A autarca do PSD justifica este acordo, negociado pelo antecessor João Moura, com a necessidade de o Biocant "dar outro salto e ganhar mais escala internacional", não tendo o município do distrito de Coimbra "vocação nem condições financeiras neste momento" para liderar o processo. Carlos Faro, que ocupou a presidência do Biocant até 2016, concorda que a privatização é "a salvação do parque", pois a edilidade "não tem meios" para o gerir e "as limitações administrativas e financeiras estavam a [estrangulá-lo] de modo quase irreversível".







É uma oportunidade única para o país e para a região Centro. Preenche a lacuna de investimento que existe em Portugal entre a fase ‘seed’ (semente) e rondas mais avançadas. CARLOS FARO

Representante da Green Innovations em Portugal



Virando a página, o ex-investigador, natural das Caldas da Rainha, fala numa "oportunidade única" que "preenche a lacuna de investimento que existe em Portugal entre a fase ‘seed’ (semente) e as rondas mais avançadas". E destaca que esta ligação a capitais israelitas "abre uma oportunidade adicional, dada a pujança do sector de ciências da vida em Israel e a maturidade do seu sector de capital de risco".



É que, detalhou, a GI quer usar o Biocant, feito à medida das biotecnológicas, como plataforma para potenciar outros negócios. "O negócio não é a exploração do parque, mas a possibilidade de maximizar o retorno do investimento nas empresas do sector devido à partilha de recursos humanos e tecnológicos e as sinergias daí derivadas que mitigam substancialmente o risco", frisou.



O investimento de 2,4 milhões de euros na Coimbra Genomics, em Dezembro, juntou a GI à Portugal Ventures e Critical Ventures nos accionista da start-up de saúde digital sediada no Biocant. Dos vários processos em curso, foi o primeiro a ser concluído, assegurando Carlos Faro que "estão a ser analisadas mais empresas que têm merecido o interesse de fundos de investimento estrangeiro especializados", como a Vesalius Biocapital, do Luxemburgo, com quem poderá investir.

Da canábis às células estaminais Cinco edifícios – o último aberto em Abril de 2017 –, um centro de investigação da Universidade de Coimbra (UC-Biotech) e várias fábricas à volta. Doze anos após ser inaugurado, o Biocant concentra 40% das empresas de biotecnologia do país, como a Converde, inaugurada em 2013 para produzir um novo fungicida a partir do tremoço, naquele que foi o maior investimento de sempre (30 milhões) no sector em Portugal. A primeira a instalar-se ali foi a Crioestaminal (biopreservação de células estaminais); a última foi a canadiana Tilray, que aplicará 20 milhões até 2020 para produzir canábis medicinal. O porta-voz da Green Innovations, Carlos Faro, traça o "grande objectivo de atrair mais investimentos e sobretudo unidades industriais, que permitam atingir mil milhões de euros de vendas em 2025", garantindo que "está na calha" a captação de mais estrangeiros.