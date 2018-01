Nomeações para empresas públicas não dão luta a Costa

São poucas as administrações de empresas públicas que terminaram mandato em 2017 e para as quais o Governo terá ainda de escolher novos gestores.



Infraestruturas de Portugal (IP), RTP, Parvalorem, EDIA e Lusa contam-se entre as empresas que este ano terão de eleger novos órgãos sociais. No caso da agência noticiosa o Executivo confirmou ainda no final de 2017 a saída de Teresa Marques e a escolha de Nicolau Santos para presidir ao conselho de administração a partir de Fevereiro. Outra escolha já divulgada pelo Executivo foi a de Ponce Leão para a liderança da NAV, a empresa de navegação aérea que em Setembro ficou sem presidente após a demissão de Albano Coutinho. Ponce Leão, que era até agora "chairman" da ANA, terá ainda de ser ouvido pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública, sendo que os vogais da NAV se mantêm em funções.



Na IP, o mandato de António Laranjo, que entrou em Agosto de 2016 para substituir António Ramalho, chegou ao fim em 2017, mas o Governo gostaria que o gestor que escolheu continuasse em funções.



Já na RTP, o Executivo também poderá manter Gonçalo Reis. Apesar da escolha da actual equipa de gestão ter sido do anterior Governo, o balanço do trabalho realizado é considerado positivo e a margem de manobra para a sua substituição é praticamente nula: os resultados melhoraram, a empresa está pacificada e há projectos em curso, como a organização do festival da Eurovisão este ano em Portugal.



EDIA e Parvalorem são outras das empresas do Estado que estão em final de mandato, relativamente às quais o Executivo terá de tomar decisões. Já para o Metro do Mondego, em que o mandato da administração terminou em 2014, qualquer escolha irá depender do modelo que for escolhido para o sistema de mobilidade do Mondego em 2018. Na Parque Escolar o actual conselho também se mantém em funções até que seja decidida a sua substituição.





Mudanças na TAP

Sem grande expectativas de mudança nas empresas públicas, é na TAP, onde o Estado tem agora 50% do capital, que se adensam as dúvidas. A saída de Fernando Pinto da presidência executiva é dada cada vez mais como provável, sendo que David Neeleman, um dos accionistas privados da companhia aérea, tem defendido a escolha de Antonoaldo Neves, ex-CEO da brasileira Azul. O acordo com a Atlantic Gateway determina que o Estado tenha de dar parecer sobre a escolha do CEO. Quanto aos restantes elementos, a intenção do Executivo é manter os nomes que iniciaram funções há seis meses.