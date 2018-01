Este tipo de acordos poderão vir a ser uma solução para várias centrais solares já licenciadas conseguirem financiamento por parte da banca, pois com um acordo PPA conseguem ter visibilidade sobre as suas receitas durante um determinado período de tempo, o que não aconteceria se tivessem de vender diariamente a sua electricidade no mercado ibérico de electricidade (MIBEL).



"É uma operação muito importante para nós e para o mercado porque significa que já é rentável construir centrais fotovoltaicas sem tarifa garantida e com os preços actuais do mercado. Se não houver um acordo PPA, é muito difícil que um banco financie estas centrais", disse ao Negócios o director-geral da Axpo Iberia, Ignacio Soneira.



Trocando por miúdos, a Axpo compra a produção de electricidade desta central e depois vai actuar como agente vendedor desta energia no MIBEL. Paralelamente, este acordo garante uma estabilidade das receitas ao produtor, pois assim não fica sujeito às oscilações dos preços no mercado, assegurando um valor fixo pela electricidade produzida.



A central de João Talone já assegurou financiamento da banca, e este acordo tem o maior prazo de duração dos PPA já fechados em Portugal. A Axpo avança que já está a negociar novos acordos PPA com outras centrais solares em Portugal que também não têm tarifa garantida.



"Estamos a negociar mais operações em Portugal. Esperamos que nos próximos meses sejam feitos mais acordos", revelou o líder da Axpo para a Península Ibérica.



Ignacio Soneira faz questão de esclarecer que neste momento decorrem negociações para novos acordo, sendo impossível de prever se vão ter sucesso. "Estou convencido que vão haver mais acordos. Mas é difícil saber se estes acordos vão ser fechados, mas estamos a ter conversações e vamos ver se conseguimos chegar a acordo".



O responsável não revelou os valores envolvidos na operação, mas adiantou que o preço pago por megawatt hora fica abaixo dos 50 euros por megawatt hora, valor médio praticado no mercado grossista, pois a tendência é o preço da electricidade descer nos próximos anos devido ao aumento da oferta.



"O mercado espera que nos próximos 10 anos venha a haver mais oferta, a previsão é que os preços continuem a baixar", afirmou Ignacio Soneira.



"Acredito que esta operação venha a ser um passo muito importante. Isto significa que provavelmente este acordo possa vir a repetir-se", rematou o responsável.

