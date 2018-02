Comcast desafia Murdoch com OPA de 25 mil milhões sobre a Sky

A compra da Sky por Murdoch enfrenta mais uma dificuldade Reuters

A Comcast avançou com uma oferta em dinheiro para comprar a Sky plc, numa operação que concorre com a Century Fox e a Walt Disney, que já controlam 39% da maior operadora de televisão paga do Reino Unido.

A companhia norte-americana oferece 12,5 libras por cada acção da Sky, o que avalia a cotada britânica em 22,1 mil milhões de libras (25 mil milhões de euros). A contrapartida é 16% superior à oferta de 10,75 libras que a Century Fox de Rupert Murdoch e a Walt Disney ofereceram para comprar os 61% que ainda não detêm na Sky.

As acções da Sky dispararam 18,5% na abertura da sessão em Londres, negociando nas 13,09 libras, já acima da contrapartida das duas ofertas.

Está assim em perspectiva uma luta pelo controlo da Sky, com a Comcast a aproveitar as dúvidas sobre se os reguladores aprovam o negócio idealizado por Murdoch para avançar com uma oferta rival.

Um relatório preliminar do regulador britânico, a Competition and Markets Authority (CMA), já apontava para o chumbo da operação, pois esta dava a Murdoch um predomínio excessivo sobre os media britânicos.

Este negócio de compra da Sky insere-se numa operação mais ampla e surge depois de a Walt Disney ter no final do ano passado anunciado a compra do império de Rupert Murdoch por 52.400 milhões de dólares (44.300 milhões de euros), num negócio que deixa a Disney com o estúdio de Hollywood 21st Century Fox, e mantém os canais da rede Fox nas mãos da família Murdoch.

No âmbito desta operação, também a Sky passaria para o controlo da Disney, embora esta oferta da Comcast venha agora complicar estes planos.

A Sky chega a 23 milhões de lares no Reino Unido, Irlanda Alemanha, Áustria e Itália, a Fox Networks International conta com mais de 350 canais em 170 países.

No âmbito do negócio entre a Disney e Murdoch, o canal Fox News, conhecido pelo seu apoio ao partido republicano e ao presidente Donald Trump, continua nas mãos do empresário dos media. Também os jornais britânicos The Sun e The Times, assim como os norte-americanos Wall Street Journal e New York Post, continuam nas mãos da família Murdoch através da empresa News Corp..