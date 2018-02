Academia de Código lança cursos em Lisboa, Fundão e Terceira e faz parceria com BNI

A start-up portuguesa assinou uma parceria com o banco BNI. Assim, os desempregados que procurem este curso de reconversão em programação em Lisboa vão poder começar a pagar o curso seis meses depois do seu início.

A Academia de Código - uma start-up portuguesa que dá formação na área de programação a desempregados – abriu novas candidaturas para bootcamps (cursos intensivos) em Lisboa, Fundão e Terceira.





No total, são cerca de 60 vagas. As candidaturas podem ser feitas no site da start-up. No caso da ilha Terceira, as inscrições terminam no dia 28 de Março, a 11 de Abril no Fundão e a 15 de Abril em Lisboa.





No caso do curso em Lisboa, esta edição conta com uma novidade: esta start-up e o banco BNI associaram-se para facilitar a possibilidade de pessoas sem emprego fazerem estes cursos intensivos. Graças a esta solução, os alunos em Lisboa podem iniciar o pagamento pelo curso apenas três meses após o seu final.