A tecnologia que vai marcar a feira de Las Vegas

Desde 1967 que Las Vegas recebe o Consumer Electronics Show (CES). Considerada a feira-rainha da tecnologia, já foi o palco de apresentações a nível mundial de inovações como o DVD, Blu-Ray ou as televisões 4K. Este ano, os holofotes deverão incidir na televisão do futuro, carros autónomos, realidade virtual e casas inteligentes. Além disso, a assistente do Google promete ser a protagonista da feira que no ano passado teve a Alexa, assistente virtual da Amazon, como a estrela do evento.





A edição deste ano abre as portas esta terça-feira, 9 de Janeiro, e decorre até dia 12 de Janeiro. Entre os quatro mil stands que vão estar presentes na edição deste ano, há um que está a despertar bastante interesse: o da Google.





Há alguns anos que a gigante tecnológica não tinha um espaço próprio na feira. Tal como a Amazon ou a Apple, por exemplo, estava presente nos bastidores através dos produtos que são apresentados por outras fabricantes compatíveis com as soluções destas gigantes.





Depois da Alexa ter marcada o CES 2017, e despertado o interesse de várias empresas em fabricar produtos compatíveis com a sua assistente virtual, o Google não quis ficar para trás e deverá apresentar ao mundo a sua assistente virtual esta semana. Na prática, o Google Assistant é uma versão melhorada o actual sistema Google Now.





Em termos de smartphones e tablets, ao contrário do que aconteceu durante vários anos, a feira do tamanho de 35 campos de futebol não deve contar com muitas novidades. Isto porque as principais marcas costumam guardar os seus trunfos para o Mobile World Congress, que decorre anualmente em Barcelona.





O futuro da televisão





O CES é o principal evento para quem quer acompanhar as tendências do mercado das televisões. Em 2018 não será diferente, principalmente tendo em conta que é ano de Mundial de Futebol.





Depois da LG ter lançado a Wallpaper TV, com poucos milímetros de espessura, e do OLED e do 4K terem sido tendência, este ano é esperado que seja apresentado a nova tecnologia MicroLED e televisões com resolução 8K.





A maioria dos monitores na feira ainda vão ser OLED. Mas muitas fabricantes já estão a fazer o ‘upgrade’ para o MIicroLED. Na prática, esta nova tecnologia traz uma melhoria da imagem, com melhor contraste e brilho, mas também traz vantagens ao nível da eficiência energética.





A LG foi uma das fabricantes que já confirmou que vai ter novidades no campo dos 8K. Além disso, todos os modelos que vai apresentar no CES também deverão vir já com o Google Assistant.





A Samsung também costuma aproveitar os holofotes do CES para apresentar novidades neste segmento. A fabricante sul-coreana deverá apresentar a nova geração das suas televisões Q-LED, equipadas com o sistema operacional Tyzen, bem como um monitor curvo com resolução QHD.





Carros autónomos aceleram em Las Vegas





A tecnologia automóvel tem dominado as últimas edições da feira em Las Vegas. Os principais fabricantes aproveitam a estrada da feira para mostrar o ponto de situação dos carros do futuro: sem condutor. Aliás, durante o evento os participantes poderão apanhar boleia para a feira nos carros autónomos da Lyft e da Aptiv.





O foco das fabricantes, como a Mercedes, a Toyota ou a Ford, agora passa por revolucionar os interiores dos carros autónomos, bem como o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de ‘infotainment’ a partir dos smartphones, por exemplo.





Casas mais inteligentes





A CES também costuma ser o palco escolhido para as tecnológicas apresentarem as novidades que têm na manga para casas inteligentes, ou seja, a interligação de vários produtos através de um dispositivo móvel (internet das coisas, IoT na sigla em inglês). A Samsung e a LG têm habituado os participantes do CES a conhecer em primeira mão alguns electrodomésticos inteligentes, como frigoríficos ou máquinas de lavar.





Este ano, é esperado que muitos dos produtos deste segmento apresentados na feira venham equipados com a Alexa e até o Google Assistant. Aliás, no geral, é espectável a apresentação de vários produtos com o apoio de assistentes virtuais.





A expansão da realidade virtual





Depois de as últimas edições terem sido marcadas pela apresentação de óculos de realidade aumentada - da Google, Facebook, Samsung, etc. – a batalha dos fabricantes já está noutro patamar: demonstrar como a tecnologia pode ser uma tendência, além da aplicação em jogos. Como? Através do lançamento de novos dispositivos que incorporam a tecnologia. A Intel e a Nvidia são algumas das empresas que estarão a preparar novidades que só serão desvendadas durante a CES.