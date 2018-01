Líder do Web Summit sugere que Google é a “primeira de várias” tecnológicas a vir para Lisboa

A Google pode não ser a única gigante tecnológica a abrir um centro em Portugal. Paddy Cosgrave, líder do Web Summit, partilhou nas redes sociais o anúncio de que a Google vai abrir em Oeiras um centro tecnológico. E acrescentou: "os rumores são que a Google é a primeira de várias empresas tecnológicas de alto perfil a abrir escritórios em Lisboa". Cosgrave sinalizou também que a possibilidade da vinda de mais empresas reflecte o "grande trabalho da comunidade em Portugal e do governo".





Today Google announced 500 jobs in Lisbon & a big new office.



Rumours are Google are the first of a number of high profile tech companies opening major offices in Lisbon. It’s a testament to the great work of the community in Portugal & Government.https://t.co/vl9eVlHYnz