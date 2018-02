Portugal ganha alemã Devexperts à República Checa e Hungria

Segundo revela António Monteiro a partir de Nova Iorque, a meta é que sejam criados até 40 postos de trabalho para engenheiros no Porto no primeiro ano de actividade, sendo que o objectivo final é que estejam 80 profissionais a trabalhar no centro em dois anos. O processo de recrutamento já está em marcha.



A aproximação à academia foi uma das razões por trás da escolha do país por parte da Devexperts já que os "currículos portugueses têm muita qualidade", segundo António Monteiro.



Aliás, um dos esforços do grupo, que "trabalha nos bastidores da indústria financeira", é o de contribuir para expandir os planos de estudos académicos. Assim, ganhará facilidade na contratação, porque tem formação para as suas necessidades. Daí que o grupo se diga disponível para integrar projectos de desenvolvimento conjuntos.



A Devexperts é uma tecnológica que presta serviços e soluções para a negociação em mercado, nomeadamente opções. Segundo a empresa, são 6 milhões de clientes só nos EUA a negociar diariamente através da sua plataforma.



Por ser um negócio pouco difundido no país, António Monteiro acredita que o que está em causa no caso da Devexperts é uma "transferência de ‘know-how", ou seja, vai criar-se em Portugal um centro de competências com "especialização que hoje em dia não existe" no local, opina. Não é, argumenta, uma deslocalização, ainda que venham funcionários de Munique e São Petersburgo. Recusa, aliás, que seja uma busca por salários mais baixos, como o que diz que tem acontecido noutras multinacionais.



Entre os clientes da empresa encontra-se, por exemplo, o Nasdaq e alguns dos corretores de algoritmos electrónicos, que espera poder trazer para o centro no Porto.



Embora o processo de recrutamento tenha começado, e de já haver um arrendamento acordado, no edifício Península, só depois de Abril este estará pronto, pelo que ainda é incerta a data do arranque do centro.

