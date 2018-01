Perseu

Há 37 minutos

Com 240 canais na Box e com acesso no Netflix a 230.000 séries e filmes, quem é que quer ver TVI? (só novelas reles piores do que as da Globo ou da Sic).



Lixo a ser vendido à Altice a preço de prata ( Altice que´deve 50 bis e que não conseguirá gerir tamanha dívida). Negócio não deve ser feito não por problemas da concorrência (que não existem), mas porque se venderia uma Insolvente a um empresa por falir.