Provedoria quer EMEL sem receitas das multas

Provedoria de Justiça defende que a proibição de as concessionárias e os seus trabalhadores receberem o produto das multas de estacionamento deve ser aplicada às empresas públicas municipais. É que, por exemplo, a EMEL, em Lisboa, tem receitas de contra-ordenações (que em 2016 foram de 1,8 milhões de euros), enquanto no Porto o consórcio EPorto, que tem a concessão do estacionamento na cidade, apenas recebe os pagamentos voluntários dos avisos deixados aos condutores. Avisos que já geraram polémica e levaram a Câmara do Porto a garantir que "não são autuações ou contra-ordenações".



"Não se vê em que medida o âmbito dessa proibição não possa ser estendido a entidades de natureza pública, considerando estar em causa a protecção dos particulares contra situações abusivas", afirma o provedor adjunto de Justiça, Jorge Miranda Jacob, numa exposição, a que o Negócios teve acesso, remetido, ainda em 2017, ao Governo, na sequência de queixas quanto à actuação de empresas ligadas ao estacionamento.



O documento foi enviado pela Provedoria de Justiça ao secretário de Estado das Infra-estruturas, que o remeteu para o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, que por sua vez o enviou para a Associação Nacional dos Municípios Portugueses.





Os agentes de fiscalização devem usar de uma certa razoabilidade na autuação de viaturas (...) sem comprovativo. Jorge miranda jacob

Na comunicação, Jorge Miranda Jacob levanta um conjunto de questões relacionadas com a actuação destas empresas e sugere medidas. Além da participação no produto das coimas, pronuncia-se sobre os montantes das tarifas, a rapidez com que se procede às autuações e aos problemas com os equipamentos.Questiona desde logo o Governo se admite "ponderar a aprovação de legislação, fixando limites mínimos e máximos dos valores cobrados e harmonizar os critérios subjacentes à concessão das isenções". Isto porque, em seu entender, há hoje uma "amplitude e disparidade de valores cobrados de norte a sul do país, bem como desigualdade dos critérios" das isenções.Por outro lado, defende que os agentes de fiscalização devem usar de "uma certa razoabilidade na autuação de viaturas estacionadas sem o comprovativo do pagamento da tarifa", devendo em seu entender começar por "afixar aviso ao automobilista de que se encontra prestes a cometer uma infracção". Isto, acrescenta, "de modo a conceder um período limitado de tempo – 10 ou 15 minutos – que possibilite ao condutor obter meios para efectuar o pagamento". É nesse sentido que questiona o Executivo sobre a possibilidade de ser introduzido um período de tolerância prévio.O provedor adjunto de Justiça reclama ainda que estas empresas promovam um aperfeiçoamento técnico que garanta a detecção de anomalias nos equipamentos de emissão de talões e que seja avaliada a sinalização que afirma ser por vezes "contraditória ou deficitária", designadamente devido a actos de vandalismo, acidentes, realização de obras ou obstrução por arvoredo. Nesta matéria, sublinha justificar-se que seja avaliada a insuficiência da sinalização, das condições de visibilidade e do seu estado "ao invés de fazer recair sobre os particulares as consequências negativas" dessas circunstâncias.