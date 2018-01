Partidos admitem mais poderes para as câmaras no alojamento local

O licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos de alojamento local deverá passar a ser feito pelas câmaras municipais, que ganharão novos poderes a este nível. É praticamente certo que esta será uma das principais novidades que resultarão do processo legislativo para alteração da lei que regula o arrendamento temporário a turistas e que arranca esta sexta-feira, 5 de Janeiro, com uma primeira discussão no plenário da Assembleia da República.



Em cima da mesa estão cinco projectos de lei do PS, PCP, CDS-PP, BE e PAN, sendo que socialistas, comunistas e bloquistas estão de acordo no sentido de que as câmaras deverão ter um papel mais interventivo. Dos grupos parlamentares, apenas o PSD não tem nenhuma iniciativa legislativa, por considerar que a lei, tal como está, se encontra adequada aos objectivos. Ainda assim, os sociais-democratas não afastam alterações pontuais que possam ser direccionadas especificamente às regiões do país onde existam problemas de excesso de concentração de estabelecimentos de alojamento local, nomeadamente os grandes centros urbanos de Lisboa e Porto.





Do lado do Governo, é também vista com bons olhos uma alteração que permita às câmaras limitar de alguma forma a actividade do alojamento local, algo que hoje em dia não é possível. Numa entrevista ao Negócios e à Antena 1, em Setembro de 2017, Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, afirmou que faria sentido que, "em caso comprovado de sobrecarga em algumas freguesias", pudessem existir "mecanismos que permitam às câmaras serem ouvidas, nomeadamente sempre que há pedidos relativamente a novos alojamentos locais".Também Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, tem defendido poderes para que sejam as câmaras a garantir um equilíbrio entre alojamento local e habitação permanente, designadamente através de quotas máximas. PCP e Bloco defendem quotas para as freguesias mais pressionadas.

Objectivo é conseguir um texto comum

A expectativa é que, depois das intervenções iniciais desta primeira reunião plenária, os vários projectos de lei possam baixar à comissão ainda sem votação, por forma a que, na discussão na especialidade, seja constituído um grupo de trabalho no âmbito do qual seja possível chegar a um texto consensual que possa depois passar numa votação em plenário. E as negociações prometem ser longas, uma vez que, entre os partidos à esquerda, há propostas muito concretas das quais nenhum quer abdicar. Pelo menos para já, no momento em que estão a dar o pontapé de saída no processo legislativo.





É o caso do PS, que insiste na sua proposta de obrigar os proprietários do alojamento local a obter uma autorização prévia dos condomínios. A proposta é polémica e até o Governo já se mostrou contra ela. O PCP apoia, mas o Bloco diz que "nem pensar". Seria como ter "os condomínios a definir políticas urbanísticas", afirma Pedro Soares, deputado bloquista. Luís Testa, do PS, elogia a actividade do alojamento local e a sua importância para o turismo – este discurso é, aliás, transversal aos vários grupos parlamentares –, mas insiste que "é preciso defender os direitos de quem já vive nas cidades, nos bairros, nos prédios". Há outras formas de o fazer sem ser pelos condomínios, contrapõe Pedro Soares. As câmaras municipais "podem e devem ter capacidade de intervenção quando há problemas no condomínio, seja a inexistência de insonorização ou o incumprimento das regras de boa vizinhança", exemplifica.





Paula Santos, do PCP, diz que "o alojamento local é uma actividade económica como outras que também coexistem com habitação. O que propomos é uma equiparação".



Em todo o caso, acrescenta, "a proposta do PCP é um contributo e estamos dispostos para aprofundar a discussão e a reflexão sobre o tema do alojamento local".



Do PS, a postura é igualmente de flexibilidade. Não só no que respeita aos condomínios, mas ao pacote de propostas no seu todo. "Nenhuma proposta é absolutamente definitiva. Admito um quadro mais alargado, onde o princípio geral da nossa proposta seja incluído", afirma Luís Testa. Da mesma forma, o Bloco "está disponível para encontrar uma boa lei capaz de solucionar os problemas de habitação que estão a ser criados "pelo arrendamento a turistas sobretudo nas grandes cidades, sintetiza Pedro Soares. Da mesma forma, "soluções pontuais e sem generalização a todo o país" poderão também ser aceites pelo PSD, remata a deputada laranja Berta Cabral.

cinco projectos O que propõem os partidos para a lei que regula o alojamento local As cinco propostas de alterações à lei do arrendamento de curta duração a turistas sobe esta sexta-feira ao plenário do Parlamento.



PS insiste na autorização do condomínio

Foi a primeira proposta a dar entrada no Parlamento a agitar as águas. Trata-se de impor que, para que seja possível abrir um novo alojamento local, o proprietário do imóvel tenha de obter previamente uma autorização da assembleia de condóminos do prédio em que este se insira. Assinado apenas por dois deputados, Carlos Pereira e Filipe Neto Brandão, o projecto foi controverso desde o início, dentro do PS e do próprio Governo. Os socialistas insistem no tema e contam com apoio do PCP, mas o Bloco já disse que está totalmente contra.



PCP quer dar mais poderes às Câmaras

Os municípios que assim o entenderem deverão poder criar regulamentos municipais, através dos quais limitem o alojamento local "até um máximo de 30% das fracções por prédio e até um máximo de 30% dos imóveis por freguesia", defende o PCP na sua proposta. A ideia é que as câmaras possam definir regras apenas para uma freguesia onde o alojamento local se esteja a desenvolver de forma desregrada. Por outro lado, os comunistas preconizam a necessidade de uma prévia autorização municipal, através de um licenciamento para a actividade de alojamento local. Além de necessidade de autorização da assembleia de condóminos, os proprietários deverão pagar uma taxa ao condomínio pelo uso das partes comuns.



CDS-PP quer tudo no regulamento

O CDS-PP apresentou um projecto de lei com apenas uma proposta de alteração. Basicamente, passa a exigir-se que, com a mera comunicação prévia indispensável ao início da actividade o proprietário junte uma declaração sob compromisso de honra em que atesta que no regulamento do respectivo condomínio não é proibida a utilização das fracções para alojamento local.



Bloco quer limitar alojamento a 90 dias

Os bloquistas defendem que deve haver uma diferenciação entre alojamento local e empreendimento turístico. No primeiro caso, considerado como uma partilha temporária do espaço, a actividade seria limitada a um período de 90 dias ano, findo o qual as plataformas não poderiam continuar a publicitar as casas. Por outro lado, o projecto prevê que sejam cumpridos requisitos garantidos por uma vistoria prévia feita pela câmara municipal. Também para o Bloco as câmaras devem ganhar novos poderes nesta matéria, nomeadamente através da aprovação de regulamentos municipais que, nomeadamente, possam fixar quotas por freguesia em proporção dos imóveis disponíveis para habitação na mesma zona. Por outro lado, as câmaras devem também ter poder para suspender as licenças de alojamento local.



PAN impõe arrendamento para habitação

Por cada três imóveis que detenha em regime de alojamento local, os proprietários devem, obrigatoriamente, reservar um quarto imóvel para arrendamento de longa duração na mesma área urbana. Eis a proposta do PAN Pessoas-Animais-Natureza. Este foi o último projecto-lei a dar entrada e é forma encontrada pelo PAN para dar resposta ao problema da falta de imóveis para arrendamento urbano num cenário em que, defendem, o turismo tem um papel muito importante para a economia do país e o alojamento local não deve ser diabolizado.