Citi: Bolsas europeias vão ter melhor ano desde 2009

O Citigroup está fortemente optimista para o desempenho das bolsas europeias este ano, perspectivando uma valorização de 18% em 2018.

O banco de investimento estima que o Stoxx600 vai chegar a Dezembro nos 460 pontos, o que confirmar-se será a maior subida anual deste índice accionista europeu desde 2009, ano em que recuperou do forte impacto negativo da crise financeira com uma valorização de 28%.

A projecção do Citigroup também representa o melhor desempenho das bolsas europeias face às norte-americanas em 13 anos. Para Wall Street o banco norte-americano está a apontar para uma valorização de apenas 5% este ano.

Os economistas ainda estão a subestimar a recuperação económica da Europa, que vai contribuir para uma subida de 15% nos lucros este ano e permitir que as exportadoras compensem o impacto negativo de um euro forte, refere o Citigroup.

Os analistas do Goldman Sachs concordam com esta visão de que as cotadas europeias estão ocada vez mais dependentes do crescimento económico, mas não têm uma perspectiva tão optimista.

"A melhoria da economia deve ajudar a impulsionar os lucros por acção e as acções parecem especialmente baratas face às obrigações", escrevem os especialistas do Citigroup num relatório enviado a clientes a 4 de Janeiro. "A Europa está em modo de recuperação, com a Zona Euro em território ‘boom’".

O sentimento positivo do Citigroup para os mercados europeus não é de hoje, sendo que as suas estimativas no passado vieram a revelar-se demasiado optimistas. Para 2017 este banco de investimento antecipava uma valorização de 13% no Stoxx 66 e o índice ganhou apenas 7,7%. Em 2016 o índice recuou mais de 1% e o Citi tinha apontado para uma subida.