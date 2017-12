Mota-Engil foi a estrela do PSI-20 em ano negro para os CTT

Desde 2013 que a bolsa nacional não fechava Dezembro com um saldo anual tão positivo. No ano em que o país se "livrou" dos défices excessivos, saiu do "lixo" para duas das três grandes agências de rating, e que deverá crescer ao melhor ritmo em 17 anos, o PSI-20 acumulou uma valorização superior a 15%.





A subida colocou o principal índice nacional no pódio da Europa, onde é superado apenas pela bolsa de Atenas, que ganhou cerca de 20%. Em comparação com o índice de referência para a Europa, o crescimento do PSI-20 é praticamente o dobro: o saldo do Stoxx600 foi de 7,68%.