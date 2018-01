PSI-20 sobe pela primeira vez em cinco sessões com BCP e JM a impulsionar

Atenção que ainda usa mais niks disfarçado

Há 10 minutos

"Menoli"

"Lusa Atenas"

"Artista"

"Carp Diem"

"como Anónimo"

"Criador de Touros"

estes são alguns nikes que "Criador de Touros" usa aqui no jornal de Negocios.

ve-se claramente que é um individo desequilibrado mentalmente, que

pensa que é mais esperto que os outros, que as perdas nas ações

lixaram a cabeça toda dele.

como pouco falam com Criador de Touros, inventa Nikes e poe-se a falar

entre ele com esses Nikes que inventou, para demonstrar que é mais que

os outros.

Mas também muito grave, e a psicose que acusa a "esquerda" por tudo e por nada, quando grandes burrices são feitas pela "direita".

um caso nato psiquiatria lá para os lados de Coimbra.

mas parece segundo os meus dados, sai a familia, que é tudo DOIDO.