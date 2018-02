Wall Street com melhor semana em cinco anos  

Após duas semanas de quedas violentas, as bolsas norte-americanas acumularam fortes subidas no acumulado das últimas cinco sessões.

O Dow Jones subiu 0,08% par 25.219,38 pontos, elevando para 4,25% o ganho acumulado na semana, que foi a melhor par este índice desde Novembro de 2016. O S&P500 avançou 0,04% para 2.732,22 pontos, acumulando um ganho de 4,3% na semana, que foi a mais forte desde Janeiro de 2013.

O desempenho do Nasdaq foi ainda superior, com o índice tecnológico a ganhar 5,31% na semana, o que representa a subida mais forte desde Dezembro de 2011.

Além dos resultados das empresas relativos ao último trimestre, o sentimento dos investidores está a ser impulsionado pelas expectativas de que o crescimento da maior economia do mundo deverá ser reforçado pelo corte de impostos implementado recentemente e pelos planos para aumentar os gastos em infraestruturas.

Das empresas do S&P500 que já apresentaram as suas contas, quase 77% excedeu as estimativas, acima de 72% no trimestre anterior.

Muitas empresas reviram em alta as suas estimativas e os analistas esperam agora que as companhias do S&P500 aumentem os seus lucros por acção em 18,9% este ano, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

Entre as empresas que apresentaram as suas contas está a Coca-Cola, que valoriza 0,69% para 45,09 dólares, depois de os lucros terem superado as estimativas.