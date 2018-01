As avaliações do CaixaBI a 17 cotadas portuguesas

O CaixaBI tem uma recomendação de “reduzir” para a Impresa, depois de as acções da cotada terem disparado 86% no ano passado, um desempenho que está relacionado com a especulação de movimentos de fusões e aquisições no sector dos media. O banco destaca que uma das fraquezas do sector está na baixa visibilidade do mercado publicitário sendo que a renegociação do contrato com a Nos é outros dos riscos.