Crédito Agrícola sobe "spread" da casa para cumprir lei

Os últimos três anos têm sido marcados pela descida sucessiva dos "spreads" do crédito à habitação. Uma estratégia dos bancos nacionais que têm demonstrado a sua maior abertura para a concessão de financiamento. Mas, desta vez, a notícia é outra. No arranque de 2018, o Crédito Agrícola subiu a margem mínima cobrada nos empréstimos para a compra de casa. Uma decisão que, segundo o banco, é temporária e visa cumprir a directiva do crédito à habitação que entrou em vigor no passado dia 1 de Janeiro.



A consulta do preçário do Crédito Agrícola permite verificar que, neste momento, o "spread" mínimo na solução para clientes jovens é de 1,65%, acima dos 1,5% anteriores, enquanto na solução para clientes adultos a taxa de juro é de 1,75% acima dos anteriores 1,6%. Deste modo, o banco iguala a CGD com a margem mais elevada do mercado: 1,75%.



"A alteração que fizemos foi descer a bonificação atribuída pela posse de produtos de forma temporária devido à entrada em vigor do Decreto-lei 74-A/2017", a nova directiva do crédito hipotecário, explica fonte oficial do banco ao Negócios.



A bonificação anterior era de 0,45 pontos percentuais e passou a ser de 0,30 pontos percentuais "e isso reflecte-se no ‘spread’ mínimo a apresentar com a bonificação máxima, contudo as grelhas de ‘spreads’ mantêm-se", frisa a mesma fonte.



A nova legislação para o crédito hipotecário entrou em vigor a 1 de Janeiro e "obriga a um maior detalhe/especificação dos produtos que permitem bonificar a taxa de juro.



Este nível de detalhe requer desenvolvimentos internos que estamos a efectuar e, por forma a cumprirmos o DL 74-A, foram retiradas algumas famílias de produtos do sistema de bonificação até que estejam reunidas as condições necessárias para se fazer a sua divulgação", justificou a instituição.



Ao mesmo tempo, o banco passou a discriminar, no seu preçário, a oferta "CA Dedicado", condições específicas para clientes particulares com mais de 31 anos e património financeiro superior a 30 mil euros. Tal como acontece noutras instituições, estes clientes "premium" contam com uma taxa inferior ao crédito à habitação padrão.



No caso do Crédito Agrícola, o "spread" é inferior em 0,4 pontos percentuais. Ou seja, situa-se nos 1,35%. Por exemplo, o Santander Totta oferece aos clientes "select", com património financeiro igual ou superior a 75 mil euros, uma margem mínima de 1,15%, abaixo dos 1,25% que disponibiliza aos restantes clientes.



"O Crédito Agrícola criou, recentemente, as condições para dinamizar este segmento de clientes e reuniu a oferta de produtos considerada mais atractiva, sendo que se entendeu destacar o crédito à habitação e, por isso, o Crédito à Habitação CA Dedicado é agora reportado no preçário", frisa a instituição financeira.

