Bolsas recuperam com força Depois de duas semanas de quedas violentas, as bolsas deram sinais sustentados de recuperação nas últimas cinco sessões. Os ganhos foram acentuados e generalizados, com as praças europeias a conseguirem o melhor desempenho desde Dezembro de 2016.

PSI-20 passa a terreno positivo no ano Com uma valorização de quase 4% na semana, o PSI-20 passou a apresentar um saldo anual positivo (2,17%), conseguindo desta forma recuperar de duas semanas de quedas acentuadas. O ganho em cinco sessões representa o melhor desempenho semanal desde o arranque do ano.

BCP e Navigator e puxam pelo índice Entre as 18 cotadas do PSI-20 apenas a Ibersol não conseguiu um saldo positivo na semana. A Pharol liderou os ganhos mas foi o BCP e a Navigator que mais impulsionaram o índice português. O banco liderado por Nuno Amado valorizou mais de 5% na semana em que anunciou que os lucros de 2017 cresceram mais de sete vezes.

Airbus voa na bolsa após resultados Numa semana muito positiva na bolsa, a Airbus foi das que mais brilhou, depois de ter apresentado resultados que saíram acima das estimativas dos analistas. A fabricante de aviões disparou mais de 13%, beneficiando também com o facto de ter elevado a previsão de entrega de aparelhos para 800 (contra 712 em o ano passado).

Resultados impulsionam Under Armour A fabricante de artigos desportivos Under Armour foi uma das que mais brilhou em Wall Street esta semana. A cotada até anunciou prejuízos de 88 milhões de dólares em 2017, mas os números saíram acima do esperado, sugerindo que a Under Armour está a conseguir dar a volta à quebra do negócio. A maior subida da semana entre as cotadas do S&P500 foi da CSRA, que foi alvo de uma OPA de 6,8 mil milhões de dólares da General Dynamics.

Dólar perde terreno Foi uma semana negativa para o dólar, que corrigiu parte dos ganhos das duas semanas anteriores. O índice do dólar contra as principais moedas mundiais sofreu a maior queda em nove meses e atingiu um mínimo de três anos.

Petróleo recupera de quedas fortes Depois de duas semanas de quedas fortes, o petróleo recuperou terreno nas últimas sessões, acompanhando o movimento de alta dos mercados accionistas numa altura em que diminuem as preocupações com o impacto das subidas das taxas de juro na economia global.