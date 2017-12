Novo ano traz protecção reforçada para investidores

A transposição para a legislação portuguesa está atrasada, pelo que a entrada em vigor das novas regras será gradual. A directiva DMIF II traz alterações importantes. O objectivo é evitar erros do passado, mas com uma conta alta para os bancos.

O início do ano será marcado pela entrada em vigor de um vasto conjunto de nova regulação para reforçar a protecção dos investidores. Mas as novas regras não chegam ao mesmo tempo. Vários países ainda não aprovaram a legislação que transpõe a nova directiva. Portugal é um deles.



Reforçar a protecção dos investidores e aumentar a transparência dos mercados. São estas as prioridades da nova directiva dos instrumentos de mercados financeiros (DMIF II), cuja entrada em vigor está agendada para o próximo dia 3 de Janeiro. Os vários países têm de transpor para a sua legislação a nova regulação, um trabalho que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem vindo a preparar, através da publicação de vários regulamentos, mas que ainda não está concluído. O Governo não levou a Conselho de Ministros a legislação que transpõe a directiva.



Portugal não é o único país atrasado na adopção do novo pacote legislativo, que nasce para corrigir as falhas que originaram a crise financeira. Países como Espanha, Holanda e Finlândia também ainda não fizeram a transposição da directiva, a uma semana da sua entrada em vigor. Segundo a Bloomberg, 17 dos 28 Estados-Membros da União Europeia ainda não concluíram a transposição.



Este atraso está a causar desconforto em Bruxelas. O comissário europeu Valdis Dombrovskis, citado por aquela agência de notícias, alertou a semana passada que esta situação pode causar "disrupções", isto porque, até que a legislação seja aprovada, as instituições financeiras dos países onde a transposição não foi realizada poderão não ser autorizados a ter novos "passaportes" para realizar negócios noutros Estados da União.





"Subsistem ainda a nível europeu questões em aberto e que, no nosso caso nacional, faltam ainda transposições para o direito português de instrumentos que deveriam entrar em vigor no dia 3 de Janeiro e que se sobrepõem a regulamentos europeus que estarão mesmo em vigor já nessa altura", explica José Veiga Sarmento, ao Negócios.



O presidente da APFIPP (Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios) aponta ainda que as instâncias europeias continuam a emitir esclarecimentos sobre regras a adoptar. Assim, "é natural que a aplicação desta regulamentação venha a ser feita de forma gradual, ponderada e proporcionada", conclui.

E a DMIF II não é a única regulação que entra em vigor em 2018. O início do ano é marcado pela aplicação de outra legislação, os PRIIP, um regulamento que visa reforçar a informação na venda de produtos de investimento, através da imposição de uma ficha detalhada que tem de ser facultada aos investidores. "Os objectivos dos PRIIP é melhorar o nível de transparência na oferta destes produtos a investidores de retalho, como medida de promoção da protecção dos investidores e de restauro da confiança nos mercados financeiros", refere Veiga Sarmento.





Entidades em risco

Mas a adaptação a um conjunto tão vasto de novas regras obriga a um esforço grande por parte das várias instituições. Intermediários financeiros, bancos, gestoras de activos e seguradoras precisaram de se preparar para aplicar as novas regras e as novas exigências de reporte. E num mercado como o português, o custo pode ser demasiado elevado.



"Só o pacote DMIF II comporta mais de cinquenta peças legislativas/regulatórias", destaca Veiga Sarmento, adiantando que "o custo e o desgaste é muito, muito significativo". "É necessário ponderar alguns efeitos que estas novas legislações irão acarretar e que devem ser monitorizados, designadamente a possibilidade de desaparecerem operadores do mercado, cuja viabilidade não é compatível com o peso das molduras regulatórias que são impostas", alerta o responsável.





Uma das áreas mais afectada pela nova regulação é o "research", cujos serviços passarão a ser cobrados aos clientes. "Quando um mercado de capitais é pequeno, como o português, com poucas empresas cotadas, é natural que haja uma maior dificuldade de ter equipas que sejam capazes de suportar os custos que originam", alerta Manuel Puerta da Costa, presidente da APAF (Associação de Analistas Financeiros). "É possível que um dos efeitos mais indesejados da nova legislação seja a diminuição do ‘research’ de qualidade disponível, levando a uma quebra da liquidez", remata o director executivo da AEM (Associação de Emitentes), Abel Sequeira Ferreira.