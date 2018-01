Portugueses poupam mais em produtos que não rendem

mais votado

Anónimo

Há 33 minutos

As reformas pararam e o despesismo com salários injustificáveis e futuras pensões disparou, iniciando a contagem decrescente para o próximo resgate à República Portuguesa. O engano ou ilusão que se viveu entre 2005 e 2010 está a ser minuciosamente replicado pelo novo governo socialista. Não tenhamos dúvidas disto. Portugal julga-se imune à quarta revolução industrial e mais uma vez opta por não participar nela ou não se adaptar a ela julgando ser possível viver como economia de elevado rendimento usando o paradigma do funcionalismo público e privado excedentário, alavancado pelo crédito bancário subsidiado e tendo uma fé inabalável no turismo e restauração.