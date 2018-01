Petróleo acentua ganhos e renova máximos de três anos

O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a subir 0,23% para 70,03 dólares, tendo já tocado nos 70,19 dólares, o que representa um novo máximo de Dezembro de 2014.

Esta subida está relacionada sobretudo com duas questões. Por um lado, o Iraque juntou-se a outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, defendendo que os cortes de produção acordados entre os países devem ser prolongados.

A contribuir para a subida do petróleo também está a queda do dólar, com os investidores a acabarem por se expor a activos negociados na moeda americana, em detrimento da própria moeda.

Nos últimos tempos, a queda das reservas de petróleo e derivados nos EUA tem sido a principal fonte de instabilidade da matéria-prima.