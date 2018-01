Mapa: Quais as oito albufeiras onde o Governo vai intervir

O Governo vai investir 3,5 milhões de euros num programa de intervenções para aumentar a capacidade de armazenamento e melhorar a qualidade da água de oito albufeiras de Norte a Sul do país, que servem para abastecimento público e rega. "Uma parcela significativa" do investimento total vai ser financiada através do Fundo Ambiental.

A partir de Março, as intervenções vão ser feitas em três albufeiras da Região Hidrográfica do Alentejo, em três do Tejo e em duas do Norte. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse que "não são medidas de emergência" para combater a seca, mas para a "preparação da próxima época de estio, [que] pode ser preocupante".

Do investimento total previsto no programa, 2,3 milhões de euros vão servir para nove intervenções de limpeza e 1,2 milhões de euros para uma empreitada de alteamento que aumentará de 3,2 para 4,2 hectómetros cúbicos a capacidade da albufeira de Pretarouca, em Lamego, onde serão também instaladas comportas no descarregador de cheias.

Em declarações aos jornalistas, citadas pela Lusa, o ministro do Ambiente apontou que "o problema da seca [já] está bastante minimizado, mas isso não se pode, em situação alguma, dizer-se para o país todo". Houve "uma recuperação imensa numa zona vasta do país, de maneira geral a Norte do rio Tejo", mas é "muito evidente" a situação ainda "difícil" no Sul, exceptuando o Algarve. "Por isso, a frase de ordem é e será sempre a mesma: poupar água", advertiu Matos Fernandes.