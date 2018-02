Portugal volta a ter parte do território em seca extrema

A 15 de Fevereiro, uma parcela de 9% do país estava já em seca extrema. Não há chuva prevista para a próxima semana e as temperaturas vão continuar a subir. As reservas de água baixaram em nove barragens e a do Monte da Rocha, no Alentejo, é a que está pior.