Em Dezembro a venda de bens ao exterior aumentou apenas 0,1%, o que representa o crescimento mais ténue desde Outubro de 2016. As variações homólogas foram positivas em todos os meses de 2017, sendo que em seis deles a taxa de crescimento superou os 10%. O INE explica a travagem em Outubro com o efeito de calendário.

O efeito calendário também penalizou as importações, que tiveram em Dezembro a primeira queda mensal do ano. Em sete dos meses de 2017 o aumento foi superior a 10%.

Exportações com melhor ano desde 2011

As exportações de bens em Portugal aumentaram 10,1% em 2017, face ao ano anterior, o que traduz o crescimento anual mais forte desde 2011. No conjunto de 2017 as empresas portuguesas exportaram mercadorias no valor de 55.079 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre, depois de oito anos consecutivos de crescimento.