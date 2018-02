Marcelo quer exportações a crescer "muitíssimo mais"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que as exportações têm que crescer "muitíssimo mais" e defendeu "um salto" no financiamento do sector.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve hoje durante mais de duas horas a visitar os expositores do SISAB (Salão Internacional do Sector Alimentar e Bebidas), em Lisboa, tendo no final, em declarações aos jornalistas, insistido na necessidade de Portugal "crescer acima da média europeia e para isso as exportações são fundamentais".

"As exportações têm crescido, mas têm que crescer muitíssimo mais", sublinhou, considerando "há um ponto a que o Governo está muito atento que é o financiamento das exportações".