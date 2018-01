Almofada da Segurança Social reforçada em 10%

O fundo de reserva que a Segurança Social tem para pagar pensões reforçou-se em 10% no último ano, e dispõe agora de 15,7 mil milhões de euros. Os valores, ainda provisórios, superaram as expectativas iniciais do Governo e reflectem essencialmente os ganhos com dúvida pública portuguesa, que este ano atravessou um momento excepcionalmente positivo.



De acordo com dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a 3 de Janeiro a carteira do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) ascendia a 15.723 milhões de euros, mais 1.477 milhões de euros do que no final de 2016 (dados provisórios). De permeio, a carteira beneficiou da transferência de 200 milhões de euros de excedente da Segurança Social, de 50 milhões de euros de adicional ao IMI (AIMI) e de 10,1 milhões de euros encaixados com a venda de imóveis. Os restantes 1.217 milhões de euros resultam da valorização da carteira, que no ano passado registou uma rendibilidade global de 8,88%, segundo números oficiais.



Como o Negócios já tinha avançado, o grande motor para este salto foi a dívida pública que, pesando 72,4% nas aplicações financeiras do FEFSS, se valorizou 9,61% ao longo do ano passado (este valor compara com valorizações de 10,82% nas acções e 3,52% na "outra dívida pública").



O reforço da exposição do fundo da Segurança Social à divida pública portuguesa foi decretada em 2013, com o duplo objectivo de baixar o rácio da dívida pública face ao PIB e de reduzir as necessidades de financiamento do Estado nos mercados numa altura de turbulência na economia nacional.



Apesar de haver outros países onde este tipo de fundos de reserva estão ao serviço da dívida soberana, e de, no passado, outros governos já terem dado instruções no mesmo sentido embora de modo informal, por cá, a medida gerou grande controvérsia, sobretudo na oposição e na opinião pública, por alegadamente se recear a depauperação do fundo de reserva das pensões.



Na actual fase do ciclo, com os juros a baterem mínimos sucessivos, os piores receios estão afastados, mas o efeito positivo da descida de taxas de juro tenderá a esgotar-se progressivamente, o que significa que a rigidez da política de investimentos da instituição liderada por Manuel Baganha poderá, a prazo, vir a dar razão às vozes mais críticas desta opção. Aliás, o Orçamento do Estado para 2018 já traça um cenário mais prudente, ao antecipar um crescimento da carteira na ordem dos 3,7% (para os 16,3 mil milhões de euros).



O fundo de estabilização foi criado em 1989 como uma almofada, financiada pelos excedentes da Segurança Social e receitas de património, para usar em anos de emergência. Isto é, em períodos em que as contribuições sociais não chegassem para cobrir as pensões em pagamento. Nos anos da crise económica e financeira o regime contributivo da Segurança Social registou défices sucessivos, mas a opção do anterior e do actual governo foi de não accionar o FEFSS, o que permitiu salvaguardar o seu valor.



Segundo as estimativas mais recentes, o fundo alcançará o seu valor máximo na década de 2020, altura em que deverá ascender a 9% do PIB e cerca de 130% do valor de pensões contributivas. 2020 é também a altura em que se espera que ele comece a ser usado para começar a pagar pensões.





