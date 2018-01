“Autoeuropa não precisa de trabalhar ao sábado”, diz Arménio Carlos

Este tipo nunca geriu nada de produtivo na vida e vem agora dar lições à AE do que é que a AE preciso ou não?!? Já se percebeu que a CGTP ou cria problemas e faz barulho ou desaparece, e o seu dirigente fica sem emprego.... Pois, e os trabalhadores é que se lixam. A CGTP já fechou quantas empresas ?

Gonçalo

Há 3 horas

quem pode forçar a mudar a lei laborar é quem a torna tão inflexivel que pode levar ao fecho de fabricas e desemprego de todos os seus trabalhadores, levando a pensar que é uma lei do desemprego e não do trabalho.

é alguém que não se importa de usar sofrimento para ganhos politicos do seu partido