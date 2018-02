Portugueses confiam mais nos patrões do que nos sindicatos

Os portugueses confiam mais na capacidade dos patrões e gestores do que na dos sindicatos e acreditam mais na escola do que nas famílias. São as conclusões de uma sondagem realizada pela Aximage, onde os tribunais e juízes e os sindicatos figuram como a mais desacreditada das instituições.

Os portugueses confiam mais na capacidade dos gestores e patrões para criarem riqueza do que na capacidade dos sindicatos para defenderem os direitos dos trabalhadores. E acreditam que a escola é melhor a ensinar coisas úteis aos alunos do que as famílias a educar as crianças para o futuro. As conclusões constam de uma sondagem da Aximage, onde as polícias aparecem como líderes de confiança, em contraste com os tribunais, juízes e sindicatos, que figuram como as mais desacreditadas das instituições.







De acordo com o estudo de opinião realizado pela Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, as forças policiais são a instituição na qual os portugueses mais confiam: numa escala de zero a 20, o índice de confiança na capacidade que estes profissionais têm de combater o crime reúne uma pontuação de 14. De seguida na tabela, com uma pontuação de 13, constam as escolas e a sua capacidade de ensinarem coisas novas aos alunos. Merecem ainda nota positiva, embora sem distinção, os patrões e gestores, os partidos políticos e as famílias.





Em terreno negativo figuram a Igreja, quanto à sua capacidade de levar as pessoas a praticarem o bem, os sindicatos quanto à sua capacidade de defenderem os direitos dos trabalhadores, e os tribunais e juízes na sua função de administração da justiça (ver gráfico).

Só a CDU confia mais nos sindicatos

Assim, à luz do inquérito, os portugueses acreditam que os patrões e gestores são mais capazes de desempenhar o seu papel social de criação de riqueza do que os sindicatos de defenderem os direitos dos trabalhadores, uma apreciação que se altera face ao último inquérito (em 2010, quando o último inquérito foi feito, os patrões estavam em terreno negativo, abaixo dos sindicatos, tendo entretanto recuperado de forma sustentada a sua imagem).