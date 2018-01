No espaço de sete anos, chegaram à arbitragem praticamente 3.600 contenciosos fiscais, no valor global de 840 milhões de euros. A esmagadora maioria dos contribuintes que recorre são empresas e, em mais de metade dos casos, para resolverem contendas relacionadas com o IRC. 2017 foi mais um ano em que o valor dos processos entrados bateu um novo recorde: 228,5 milhões de euros, ao todo.



Os dados fornecidos ao Negócios pelo CAAD (Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária) mostram que, desde que foi criada, a arbitragem tributária tem tido uma procura crescente. Embora possa haver anos em que o número de processos entrados caia (como aconteceu em 2017), o valor das acções em disputa tem aumentado consecutivamente, ano após ano.



No ano passado, acabaram por dar entrada 696 litígios, no valor global de 228,5 milhões de euros, o que representa um novo recorde. O processo mais pequeno rondava os 15,36 euros, e o mais volumoso tinha 7,4 milhões de euros em disputa entre o Fisco e o contribuinte.



Nuno Villa-Lobos, ao Negócios, justifica a crescente procura da arbitragem com a qualidade das decisões e dos árbitros e com a celeridade das sentenças, que, em média, demoram 4,5 meses a chegar, em grande contraste com os tribunais comuns. Em 2017 foram julgados 650 processos, no valor global de 170 milhões de euros, com os contribuintes a ganharem 60% dos casos, contra 40% da Administração Fiscal, mas o director-geral do Centro do CAAD rejeita que a arbitragem tenha qualquer enviesamento a favor dos contribuintes – "A taxa de sucesso na arbitragem está em linha com a dos tribunais estaduais" argumenta, através de declarações escritas.





Contencioso em massa a favor do contribuinte



Ao longo dos anos, o perfil dos contribuintes que tem recorrido à arbitragem foi-se diversificando, mas, grosso modo, eles podem agrupar-se em dois tipos de situações: os que chegam para testar a jurisprudência em novas acções, com argumentação inovadora, e para obterem sentenças rápidas de acções que já foram testadas favoravelmente aos privados.



Foi assim logo em 2012 e 2013 com a derrama estadual, altura em que os grupos económicos avançaram com uma enxurrada de impugnações por causa da fórmula de cálculo do imposto. Foi também o caso do imposto do Selo sobre prédios de luxo, que o Fisco queria estender aos terrenos em construção. Ou ainda o contencioso relacionado com o imposto único de circulação, que a Autoridade Tributária estava a cobrar aos antigos proprietários que venderam os veículos mas não actualizaram o registo de propriedade.



Nos casos em que a arbitragem não lhes dá razão, os contribuintes acabam a preferir tentar a sorte nos tribunais comuns, apesar dos maiores tempos de espera (caso da contribuição da energia, que até agora só teve um caso julgado, e a favor do Estado).



A arbitragem nasceu em 2011 envolta em polémica, mas, de então para cá, parece ter conquistado até os juízes da jurisdição administrativa e fiscal. Ao ponto de, em Maio, o próprio presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal ter defendido, a título privado, que os processos que estão nos tribunais tributários há mais de dois anos possam migrar para o centro de arbitragem, sem custas para os queixosos. A medida consta do programa do Governo, mas, até agora, os sinais do lado do Ministério da Justiça não parecem de feição. Seja como for, Nuno Villa-Lobos diz ao Negócios que o CAAD está a postos para fazer cumprir o programa do Governo.