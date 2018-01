Fisco desiste de cobrar 125 milhões à Brisa

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anulou uma liquidação adicional de aproximadamente 125 milhões de euros que tinha instaurado à Brisa pela venda da sua participação na Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) no Brasil. A decisão foi tomada em 2016 pela Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC), depois de ter recebido pareceres internos que apontavam em sentidos diferentes.



Em causa está a alienação em 2010 de 16,35% da participação na CCR, uma operação que permitiu um encaixe de 1,3 mil milhões de euros ao grupo liderado por Vasco de Mello. No relatório de inspecção, o inspector da UGC defendia que esta operação devia ser sujeita a imposto em Portugal, uma posição contrária à defendida pela empresa.

Esta inspecção daria lugar à instauração de uma liquidação adicional no final de 2015, já em cima do prazo para não deixar caducar a notificação, mas acabaria entretanto por ser anulada em 2016.



Pelo meio, a Autoridade Tributária pediu dois pareceres internos: um primeiro que suportava a tese do inspector; um segundo que dava razão à empresa. A UGC resolveu seguir as conclusões deste último parecer e optou pela anulação da dívida. O Negócios perguntou ao Ministério das Finanças porque é que, perante as conclusões dos pareceres se optou por aquele que sustentava a sua anulação, mas não obteve qualquer resposta por parte da equipa de Mário Centeno.





A AT constatou que não havia fundamento para o pagamento de qualquer outro imposto em Portugal. franco caruso

Director de Comunicação da Brisa



Já do lado da empresa, a decisão não surpreende. Desde o início que a Brisa se mostrou confiante de que não haveria qualquer valor a pagar, pelo que, apesar do montante envolvido, nem sequer reflectiu a questão nas suas contas através da constituição de provisões.



"Como a Brisa afirmou em 2015, o imposto aplicável à alienação das acções que detinha na CCR foi integralmente pago no Brasil", afirmou ao Negócios Franco Caruso, director de Comunicação da Brisa, acrescentando que "a operação foi completamente transparente, e realizou-se em rigoroso cumprimento da legislação societária e fiscal aplicável, de ambos os países".

"Em sede de reclamação administrativa, a Brisa demonstrou que não era devido qualquer outro imposto, quer nos termos da lei portuguesa, quer nos termos dos acordos internacionais sobre dupla tributação celebrados entre Portugal e Brasil", comentou ainda o responsável. Como frisou, "após análise dos elementos fornecidos nessa reclamação, e tal como sempre foi convicção da Brisa, a Autoridade Tributária constatou que não havia fundamento para o pagamento de qualquer outro imposto em Portugal".



Desde o início deste diferendo, a concessionária defendeu que os impostos sobre os ganhos extraordinários obtidos foram pagos no Brasil (cerca de 110 milhões de euros, o valor que começou por ser exigido pelo Fisco). Isto não só porque as acções que detinha na CCR estavam na posse de uma empresa de direito brasileiro, mas também pelo facto de Portugal ter acordo de dupla tributação com o Brasil.



Já o entendimento inicial da AT era de que o esquema utilizado para a venda determinava a sua tributação, razão pela qual chegou a defender que a empresa teria de acrescentar ao seu lucro tributável de 2010 – ano em que vendeu a CCR – cerca de 700 milhões de euros.



Os quase 125 milhões de euros que o Fisco acabou por anular em 2016 representariam um valor avultado, mesmo para uma grande empresa. Para se ter uma ideia do que isto pode representar, em termos consolidados, em 2016 a Brisa teve um resultado líquido de 256 milhões de euros e proveitos operacionais de 647 milhões.

Saída do Brasil com operação complexa O bloco de 16,35% na CCR era detido pela Brisa Participações e Empreendimentos (BPE) que era controlada pela Brisa Internacional (BI), holding do grupo para a gestão de participações no exterior. Na hora de vender as acções, o grupo recorreu a um esquema complexo. Desfez-se de uma parte (6%) através da cisão parcial da BPE e da criação de uma nova sociedade, a Aguilha; e de outra parte (10,35%) através da colocação dos títulos no mercado pela BI que, antes disso, fez uma redução da participação na BPE, recebendo em troca 45,7 milhões de acções da CCR. O momento em que a mais-valia se efectivou foi a origem do diferendo.