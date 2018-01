Finanças acabam com entrega de IRS em papel

As Finanças acabaram com a possibilidade de entrega do IRS em papel, obrigando todos os contribuinte, sem excepção, a munirem-se de uma senha e a enviarem as suas declarações de rendimentos por via electrónica. Quem for info-excluído ou não tiver facilidade com as ferramentas informáticas será obrigado a contratar um contabilista ou a pedir ajuda.



O óbito da declaração em papel foi declarado no passado dia 29 de Dezembro, através da portaria que anualmente aprova os modelos declarativas. É lá que se lê que, já a partir deste ano, "a declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue por transmissão electrónica de dados".



A decisão é justificada pelas Finanças com o facto de já se ter avançado muito na declaração pré-preenchida, bastando a uma boa parte dos contribuintes aceitarem a informação que consta das bases de dados; e ainda com o facto de ser já "residual o número de contribuintes que procede à entrega desta declaração em suporte de papel". Mas, para Manuel Faustino, que em tempos foi director do IRS na então Direcção-Geral dos Impostos, os argumentos não são convincentes.





É uma medida que entra de supetão, que nem vem acompanhada de um esclarecimento público". (...) É preciso fazer uma campanha de sensibilização para as pessoas pedirem a senha. Manuel Faustino

Consultor fiscal, ex-director do IRS



Desde logo, por causa da forma como a decisão foi tomada, sem aviso prévio nem publicidade. "É uma medida que entra de supetão, que nem vem acompanhada de um esclarecimento público", lamenta o jurista, lembrando que "é preciso fazer uma campanha de sensibilização para as pessoas pedirem a senha". Depois, a medida peca também por "criar riscos e sérios incómodos a determinados grupos de contribuintes" que se verão obrigados a "desvendar a um terceiro um número de contribuinte e uma senha, dados estritamente pessoais".



O fim das declarações em papel é o desfecho de um processo de desmaterialização que já estava em curso, mas que se acelerou muito com a criação do e-fatura.



Paulatinamente, ano após ano, as Finanças foram alargando o número de declarações que eram obrigatoriamente entregues pela internet, e, mais recentemente, com o e-fatura, passou a fazer depender o IRS de cada um dos contribuintes, da sua capacidade de lidar com ferramentas informáticas. Quem não tiver internet em casa ou não souber aceder-lhe, não conseguirá garantir que todas as suas despesas foram comunicadas pelos operadores económicos e devidamente catalogadas pela Autoridade Tributária, o que, no limite, poderá dar lugar uma factura de IRS superior do que a que seria devida.





Com o fim da declaração em papel, dá-se mais um passo no sentido da desmaterialização.



Em Portugal cerca de 35% da população não acede à internet, uma percentagem que se vai alargando à medida que a escala etária sobe. Com o fim da declaração em papel, dá-se mais um passo no sentido da desmaterialização.