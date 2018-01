Aumenta a pressão para que Hugo Soares se demita

Conhecido o novo líder do PSD, as atenções viraram-se este domingo para o líder parlamentar, Hugo Soares.

Contactado pela Lusa, Leitão Amaro - um dos dois 'vices' da bancada que apoiou Rui Rio, a par de Adão Silva - escusou-se a fazer qualquer comentário, uma vez que se encontra desde sábado na zona de Tondela afetada pelo incêndio que causou oito mortos e apontou como prioridade neste momento o "apoio à população".



O líder parlamentar do PSD deverá falar nas próximas duas semanas com o presidente eleito do partido, Rui Rio, tal como disse que faria, mas dois 'vices' da bancada já colocaram o seu lugar à disposição de Hugo Soares.



Fontes da direção da bancada, referidas pela Lusa, salientaram que Hugo Soares, que apoiou Pedro Santana Lopes nas eleições diretas, sempre afirmou que conversaria com o novo presidente, independentemente de quem fosse, o que deverá acontecer nas próximas duas semanas.



O site do Expresso noticiava ontem que Hugo Soares não tinha intenção de se demitir, preferindo esperar pela iniciativa do novo presidente do partido.

Luís Marques Mendes, ex-presidente do PSD e comentador, aconselhou Hugo Soares (na foto ao centro) a "colocar de imediato o seu lugar à disposição. É o que se exige nestas circunstâncias", declarou esta noite, na SIC.Antes disso, o antigo secretário de Estado José Eduardo Martins apontou já um nome para substituir Soares: António Leitão Amaro (na foto à direita), deputado que se destacou nos temas económicos e que foi secretário de Estado da Administração Local de Pedro Passos Coelho.Em declarações à TSF, o também ex-deputado José Eduardo Martins argumentou que António Leitão Amaro é um dos "mais destacados deputados, cuja intervenção ao longo desta legislatura foi absolutamente marcante, muito importante para o PSD e um daqueles que reconciliou [o partido] com as novas gerações".