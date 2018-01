A sondagem da Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã mostra que os sociais-democratas, que este sábado elegem o futuro líder do partido, continuam muito distantes do PS, que permanece numa zona próxima da maioria absoluta.

Numa altura em que escolhe o futuro presidente do partido, o PSD permanece muito aquém do PS nas intenções de voto, incapaz de recuperar terreno para os socialistas que, por sua vez, continuam com intenções de voto que os colocam próximos da maioria absoluta.

A sondagem da Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, com base em 600 entrevistas realizadas entre os dias 6 e 9 de Janeiro, atribuem 40,2% das intenções de voto ao PS, o que representa uma ligeira subida de 0,3 pontos percentuais face ao barómetro de Dezembro.

Por sua vez, o PSD sobe muito ligeiramente (+0,1 pontos) para 26,2%, vendo assim aumentar a distância para os socialistas que agora se cifra em 14 pontos percentuais.

O Bloco de Esquerda mantém a terceira posição com 9,2%, enquanto a CDU (coligação entre PCP e Verdes) é a força política que mais cai entre Dezembro e Janeiro (-0,7 pontos percentuais) ao recuar para 6,8%. Apesar de também registar um ténue recuo, o CDS obtém 6,2% das intenções de voto e encurta a distância para a aliança protagonizada por Jerónimo de Sousa.







Numa fase em que o PSD discute a futura liderança, com as directas sociais-democratas a terem lugar este sábado, 13 de Janeiro, aparentemente a disputa entre Rui Rio e Santana Lopes não parece ter permitido ao partido mobilizar eleitorado. Por outro lado, a polémica relacionada com o caso Raríssimas, que acabou por ditar a demissão do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, também não afectou negativamente as intenções de voto do PS.

Costa com popularidade ainda muito abaixo ao período anterior a Pedrógão



O barómetro da Aximage revela ainda que a popularidade do primeiro-ministro António Costa aumentou no último mês, passando de 10,9 pontos em Dezembro para 11,5 pontos em Janeiro.